​Avropanın ən gözəl kəndindən turistləri qovurlar

Cəmi 800 nəfər əhalisi olan Avstriyanın mənzərəli Hallstatt kəndi populyarlığının qurbanına çevrilib. Gündə 10 minə qədər turist cəlb etməklə yerli sakinlərin narazılığına səbəb olur. Bəzi yollar etirazçılar tərəfindən bağlanıb və onlar hətta “selfie qoruması” qurublar.

Metbuat.az lent.az-a istinadla xəbərinə görə, Hallstatt Zaltskammerqut regionunda yerləşir. Bu yer rəngarəng evləri, köhnə bazar meydanları, alp dağları və sakit gölü ilə tanınır. Şayiələrə görə, Disneyin "Dondurulmuş ürək" cizgi filmindən Erendell krallığının yaradıcılarını ruhlandıran da məhz bu olub.

Ancaq populyarlıq problemə çevrilib. Yayda 100-ə yaxın sakin kəndin əsas tunelini "İndi dayandırın!" və “Uşaqlarımızı düşünün” şüarları ilə bağlayıblar. Onlar turistlərin sayının məhdudlaşdırılmasını və saat 17:00-dan sonra turist avtobuslarının girişinə qadağa qoyulmasını tələb edirlər.

Ziyarətçi axınının öhdəsindən gəlmək cəhdlərindən biri də məşhur müşahidə məntəqəsində hasarın çəkilməsi olub. O, insanların selfi çəkməsinə mane olmalı idi, lakin mənfi reaksiyaya səbəb olub və tezliklə sökülüb.

Hallstatt 1997-ci ildən YUNESKO-nun Dünya irsi obyektidir. Onun tarixi dəmir dövründən başlayır. Unikal attraksionlar arasında 1200-dən çox insan kəlləsinin yerləşdiyi “Sümük evi” də var ki, onlardan 600-ü qədim dizaynlarla bəzədilib.

Turistlər dünyanın ən qədim duz mədəninə, Krippenştayn buz mağaralarına və ya “Beş barmaq” müşahidə platformasına baş çəkə bilərlər. Qışda heyrətamiz mənzərələri olan xizək yamacları var.

Ekspertlər mövsümlərarası fasilədə Hallstatta gəlməyi məsləhət görürlər. O zaman izdihamdan qaça və əsl qonaqpərvərlikdən həzz ala bilərsiniz.

