Aktauda qəzaya uğrayan Azərbaycan Hava Yollarına (AZAL) məxsus təyyarənin sərnişinlərinin xilasetmə əməliyyatının işçiləri mükafatlandırılıblar.

Metbuat.az “Qafqazinfo”ya istinadən xəbər verir ki, 10 xilasedici təyyarə qəzasının nəticələrinin aradan qaldırılmasında göstərdikləri peşəkarlıq, cəsarət və fədakarlığa görə təltif olunublar.

Prezident Kasım-Jomart Tokayevin fərmanına uyğun olaraq Manqistau vilayətinin rəhbəri Nurdaulet Kilybay əməliyyat iştirakçılarına mükafatları təqdim edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.