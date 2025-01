Türkiyənin Milli Müdafiə Nazirliyinin Quru Qoşunları Komandanlığının Qərargah rəisi, diviziya generalı Metin Tokel Azərbaycanın İstanbuldakı Konsulluğunda olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycanın İstanbuldakı baş konsulu Nərminə Mustafayeva “X”dəki hesabında bildirib.

Görüş zamanı Azərbaycan ilə Türkiyə arasında sarsılmaz qardaşlıq bağlarının bundan sonra da möhkəmlənməsi, əməkdaşlığın daha da dərinləşməsi diqqət mərkəzində olub.

