Mask Avropanın nəhəng klubunu alır

Amerikalı iş adamı İlon Maskın “Liverpul” klubunu alacağı ilə bağlı iddialar müzakirə edilir.

Metbuat.az xəbər verir ki, İlon Maskın atası Errol Mask oğlunun “Liverpul” klubunu alacağı ilə bağlı iddialara münasibət bildirib. O, "Oğlunuz “Liverpul”u almaq istəyirmi?" sualına, "Mən buna şərh verə bilmərəm, qiyməti qaldıracaqlar. Bəli, bunu dilə gətirib, amma bu o demək deyil ki, alacaq" - deyə bildirib.

Ardınca Errol Maskın iddiaları təkzib etməməsi diqqət çəkib. O, “Liverpul”u almağın İlon Maskın hədəfləri arasında olduğunu qeyd edib. Errol Mask, "Bəli, əlbəttə ki, istəyir. Hamı bunu istəyir, mən də istəyirəm. Nənəsi Liverpulda doğulub. Bizim də orada qohumlarımız var” - deyə qeyd edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.