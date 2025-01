Ançelottinin getmək istədiyi komanda bilindi

İspaniya mediasında Karlo Ançelottinin “Real Madrid”dən gedəcəyi barədə müzakirələr davam edir.

Metbuat.az xəbər verir ki, Ançelottinin öz istəyi ilə “Real”dan getmək istədiyi irəli sürülür. İspaniyanın “Onda Cero” radiosunun məlumatına görə, Ançelotti karyerası ilə bağlı qərar verib. İddialara görə, Ançelotti "Real Madrid"dən ayrıldıqdan sonra karyerasını yekunlaşdırmayacaq. Onun başqa komandada işləmək istədiyi deyilir. Bildirilir ki, Ançelotti əvvəllər əldən verdiyi Braziliya millisində işləmək fürsətini qaçırmaq istəmir.

Qeyd edək ki, “Real Madrid" rəhbərliyinin İspaniya Superkubokunun final matçında “Barselona”ya 2-5 hesablı məğlubiyyətdən sonra Karlo Ançelottini isetfaya göndərmək istəmədiyi barədə xəbərlər dərc edilmişdi. İddia edilmişdi ki, “Real” mövsümün sonunda La Liqa və ya Çempionlar Liqasını qazanarsa Ançelotti klubda qalacaq.

