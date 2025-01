Azərbaycan müdafiə naziri türkiyəli həmkarına başsağlığı verdi

Azərbaycan Respublikasının müdafiə naziri general-polkovnik Zakir Həsənov Türkiyə Respublikasının milli müdafiə naziri cənab Yaşar Gülerə başsağlığı ünvanlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, başsağlığında deyilir:

"21 yanvar tarixində, Bolu vilayətinin Kartalkaya dağ-xizək mərkəzinin otelində baş verən faciəvi yanğın nəticəsində 66 nəfər insanın həyatını itirməsi və çox sayda insanın xəsarət alması xəbəri bizi dərindən kədərləndirdi.

Baş vermiş faciəyə görə Sizin, həlak olanların ailələrinin və yaxınlarının dərdlərinə şərik olur, xəsarət alanlara şəfa diləyir, Türkiyə xalqına dərin hüznlə başsağlığı verirəm.

Allah rəhmət eləsin".

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.