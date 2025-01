Osimheni ulduz futbolçu ilə dəyişmək istəyirlər

"Napoli" Viktor Osimheni "Mançester Yunayted"ə satmaq istəyir.

Metbuat.az xəbər verir ki, İngiltərə klubu icarə əsasında "Qalatasaray"da çıxış edən Osimhen ilə maraqlanır. "Napoli" isə "Mançester Yunayted"in futbolçusu Alexandro Qarnaçonu heyətə cəlb etmək istəyir. "Mançester Yunayted"in futbolçu üçün 60 milyon avro, "Napoli"nin Osimhen üçün isə 75 milyon avro tələb etdiyi deyilir. Xəbər deyilir ki, İngiltərə klubu futbolçunun getməsinə güzəşt edərsə, "Napoli" nigeriyalı hücumçunu İngiltərəyə göndərə bilər.

Qeyd edək ki, bundan əvvəl "Mançester Yunayted"in Viktor Osimheni mövsümün fasiləsində transfer etmək istədiyi barədə xəbərlər dərc edilmişdi. Məlumata görə, Osimhen təklifi rədd edib. Osimhen "Mançester Yunayted"in təklifinə cavab olaraq "Napoli"nin idman direktoru Covanni Mannaya mövsümün sonuna qədər "Qalatasaray"da qalmaq istədiyini bildirib.

