Bu bank kartları daha təhlükəsizdir

Digital kartlar gündəlikdə işlətdiyimiz debet kartların rəqəmsal versiyalarıdır. Bu kartlardan onlayn, QR kod və ya NFC ilə olan ödənişlərdə istifadə etmək mümkündür, çünki həmin karta fiziki olaraq sahib olmursunuz.

Metbuat.az digital kartların bir neçə əsas üstünlüyünü qeyd edir:

Belə ki, digital kartları istənilən bankdan əldə edə bilirsiniz. Bunun üçün banka getməyə belə ehtiyac yoxdur. Bu prosesi bankların mobil tətbiqlərində bir neçə dəqiqəyə həyata keçirə bilərsiniz.

Digital kartların da məlumatları şifrəlidir, bu da onu daha təhlükəsiz edir. İstənilən halda fiziki kartın itirilmə ehtimalı burada keçərli deyil. Hər hansısa riskli məqam olduqda isə kartı bloklamaq və deaktiv etmək daha asandır.

Digital kartlar bir çox hallarda xərclərinizi izləməyi də asanlaşdırır. Məsələn, abonə olduğunuz hər hansısa platformanın ödənişinin vaxtı çatanda avtomatik yenilənir deyə bəzən istəməsəniz də, xəbəriniz belə olmadan həmin məbləğ balansınızdan çıxılır. Ancaq bunu balansı cüzi məbləğdə olan digital kartınızla həyata keçirsəniz, ödəniş zamanı da əməliyyat birbaşa təsdiqlənmədiyi üçün məlumatlı olacaqsınız.

Eyni zamanda bəzi saytlardan, tətbiqlərdən istifadə zamanı gündəlik işlətdiyiniz kartın məlumatlarını ora əlavə etmək günümüzdəki kiberdələduzluq riskini göz önünə sərir. Bu cür təhlükələrdən digital kartınız vasitəsilə müəyyən qədər qorunmaq olar. Ancaq bütün bu tövsiyələri nəzərə alarkən belə digital balansınızda az məbləğ saxlamanız ən doğrusu olar.

Sevinc İbrahimzadə / Metbuat.az

