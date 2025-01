"Azərişıq"ın əməkdaşını elektrik cərəyanı vuraraq öldürüb.

Metbuat.az Report-a istinadən xəbər verir ki, hadisə Pirallahı rayonunda qeydə alınıb.

"Azərişıq" ASC-də montyor işləyən Şakir Yunusov rayon ərazisində tranformatorda iş görən zaman elektrik cərəyanı vurub. Nəticədə Ş. Yunusov hadisə yerində ölüb.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.