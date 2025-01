Lavrov və Fidan Suriya ilə bağlı müzakirə apardı

Rusiya xarici işlər nazir Sergey Lavrov türkiyəli həmkarı Hakan Fidanla telefonda danışıq aparıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Xarici İşlər Nazirliyi açıqlama verib. Açıqlamada deyilir ki, telefon danışığı zamanı tərəflər Suriya ilə bağlı məsələləri müzakirə edib. Hakan Fidan Suriyadakı vəziyyətin ölkənin ərazi bütövlüyünün qorunması və bütün Suriya vətəndaşlarının qanuni hüquqlarının təmin edilməsi əsasında həllinin vacibliyini vurğulayıb. Tərəflər Suriyanın suverenliyinə, birliyinə və ərazi bütövlüyünə qeyd-şərtsiz hörmət edilməsinin zəruriliyini vurğulayıblar.

Bəyanatda həmçinin vurğulanıb ki, Lavrov və Fidan Suriya məsələsi və regiondakı digər aktual məsələlərdə yaxın təmasların davam etdirilməsi barədə razılığa gəliblər.

