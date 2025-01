​Los-Ancelesdə yeni yanğın baş verdi

Los-Ancelesdə meşə yanğınları davam edir.

Metbuat.az xəbər verir ki, Santa Clarita səmtinin şimalında baş verən meşə yanğını əhatəsini genişləndirib. Bölgədə yaşayan 50 min insan üçün təxliyə əmri verilib. Yanğın təxminən 40 kvadrat kilometr meşəlik ərazini kül edib. Məlumata görə, yanğının davam etdiyi ərazi məşhur ərazi Kastaik gölünün yaxınlığında yerləşir. Yerli dairələr Kastaik gölü ərazisində təxminən 18 min insanın yaşadığını qeyd edərək, yanğının bu əraziyə keçməsinin qarşısını almaq üçün çalışdıqlarını vurğulayıblar.

Məlumata küləkli hava yanğının genişlənməsinə səbəb olub.

