“Yunayted”dən qələbə, “Fənərbağça” heç-heçə etdi - Avropa Liqası

UEFA Avropa Liqasının Liqa mərhələsində VII tura yekun vurulub.

Metbuat.az xəbər verir ki, “Roma” səfərdə AZ-la, “Tottenhem” Almaniyada “Hoffenhaym”la üz-üzə gəlib.

“Mançester Yunayted” doğma meydanda “Reyncers”lə qarşılaşıb. “Fənərbağça” isə öz meydanında “Lion”la qolsuz bərabərliklə (0:0) ayrılıb.

“Olimpiakos” səfərdə “Portu”ya 1:0 hesabı ilə qalib gəlib.

UEFA Avropa Liqası

Liqa mərhələsi

VII tur

23 yanvar

21:45. “Portu” (Portuqaliya) - “Olimpiakos” (Yunanıstan) – 0:1

21:45. AZ (Niderland) - “Roma” (İtaliya) – 1:0

21:45. “Fənərbağça” (Türkiyə) - “Lion” (Fransa) – 0:0

21:45. “Qarabağ” (Azərbaycan) - FCSB (Rumıniya) – 2:3

21:45. “Viktoriya” (Çexiya) - “Anderlext” (Belçika) – 2:0

21:45. “Budyo Qlimt” (Norveç) - “Makkabi” (Təl-Əviv, İsrail) – 3:1

21:45. “Malmö” (İsveç) - “Tvente” (Niderland) – 2:3

21:45. “Hoffenhaym” (Almaniya) - “Tottenhem” (İngiltərə) – 2:3

00:00. “Mançester Yunayted” (İngiltərə) - “Reyncers” (Şotlandiya) – 2:1

00:00. “Ayntraxt” (Almaniya) - “Ferentsvaroş” (Macarıstan) -2:0

00:00. “Latsio” (İtaliya) - “Real Sosyedad” (İspaniya) – 3:1

00:00. PAOK (Yunanıstan) - “Slaviya” (Çexiya) - 2:0

00:00. “Yunion” (Belçika) - “Benfika” (Portuqaliya) - 2:1

00:00. “Ludoqorets” (Bolqarıstan) - “Midtyullan” (Danimarka) – 0:2

00:00. RFS (Latviya) - “Ayaks” (Niderland) - 1:0

00:00. “Elfsborq” (İsveç) - “Nitsa” (Fransa) -1:0

Qeyd edək ki, yanvarın 31-də UEFA Avropa Liqasında pley-off mərhələsinin püşkü atılacaq. Liqa mərhələsində ilk 8 yeri tutan komandalar avtomatik 1/8 finala vəsiqə qazanacaqlar. 9-24-cü yerləri tutan komandalar isə pley-off oyunları keçirəcək. Onlar 1/8 finala yüksəlmək üçün mübarizə aparacaqlar. Bu mərhələdə ilk matçlar fevralın 13-də, cavab qarşılaşmaları isə 20-də keçiriləcək.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.