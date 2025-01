Ukraynadakı münaqişə neft qiymətlərindən asılı deyil.

Metbuat.az APA-ya istinadən xəbər verir ki, bunu Rusiya Prezidentinin mətbuat katibi Dmitri Peskov ABŞ Prezidenti Donald Trampın neftin ucuzlaşmasının Ukraynada müharibənin bitməsinə gətirib çıxaracağı ilə bağlı sözlərini şərh edərkən deyib.

Onun sözlərinə görə, Ukraynadakı "xüsusi hərbi əməliyyat" (müharibə-red.) Rusiyanın təhlükəsizliyinə təhdid və Qərbin Moskvanın narahatlığına qulaq asmaqdan tamamilə imtina etməsi səbəbindən başlayıb.

