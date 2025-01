Bu gün Premyer Liqanın iki matçı baş tutacaq

Azərbaycan Premyer Liqasının XX turunda bu gün iki qarşılaşma baş tutacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, əvvəlcə "Səbail" klubu evdə "Kəpəz"lə üz-üzə gələcək.

"ASCO Arena"da keçiriləcək görüşü Əliyar Ağayev idarə edəcək. Gəncə klubu hazırda turnir cədvəlində 14 xalla doqquzuncu yerdədir. Paytaxt təmsilçisi isə 12 xalla sonuncu - 10-cudur.

Günün digər görüşü "Bank Respublika Arena"da baş tutacaq. "Sabah" klubu evdə "Sumqayıt"ı qəbul edəcək. Saat 18:30-da başlayacaq matçın baş hakimi Elçin Məsiyev olacaq. "Sabah" komandası 27 xalla turnir cədvəlində beşinci pillədə qərarlaşıb. "Sumqayıt" isə 20 xalla 6-cı yerdədir.

Misli Premyer Liqası

III dövrə, XX tur

25 yanvar

16:00. "Səbail" - "Kəpəz"

Hakimlər: Əliyar Ağayev, Zeynal Zeynalov, Akif Əmirəli, Fərid Hacıyev.

VAR: Tural Qurbanov.

AVAR: Elşad Abdullayev.

Hakim-inspektor: Rəhim Həsənov.

Stadion: "ASCO Arena".

18:30. "Sabah" - "Sumqayıt"

Hakimlər: Elçin Məsiyev, Pərvin Talıbov, Rəhman İmami, Rəşad Əhmədov.

VAR: Nicat İsmayıllı.

AVAR: Asiman Əzizli.

Hakim-inspektor: Orxan Məmmədov.

Stadion: "Bank Respublika Arena".

Qeyd edək ki, XX turun ötən gün Şamaxıda baş tutan "Şamaxı" - "Zirə" matçında meydan sahibləri 1:2 hesabı ilə məğlub olublar. Tura sabah "Araz-Naxçıvan" - "Neftçi" və "Qarabağ" - "Turan Tovuz" görüşü ilə yekun vurulacaq.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.