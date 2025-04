Rezidentura imtahanı elektronlaşdırılacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Dövlət İmtahan Mərkəzinin İdarə Heyətinin sədri Məleykə Abbaszadə jurnalistlərə açıqlamasında deyib.

"Mayda peşəkar mühasib imtahanı da elektron formatda keçiriləcək. İrəlidə magistr imtahanının da elektronlaşdırılması nəzərdə tutulub", - o əlavə edib.

