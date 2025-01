"Qalatasaray" klubu ingiltərəli futbolçu Kayl Uoker-Piters üçün “Sauthempton”a 6 milyon avro təklif edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə "Milliyet" nəşri məlumat yayıb. İngiltərə təmsilçisi 27 yaşlı müdafiəçiyə görə 8 milyon avro istəyir. Tərəflər arasındakı danışıqların davam etdiyi bildirilib.

Qeyd edək ki, Kayl Uoker-Piters 2020-ci ildən “Sauthempton”un formasını geyinir. O, İngiltərə millisinin heyətində iki matça çıxıb.

