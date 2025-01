Sabah Azərbaycanda bələdiyyə seçkiləri keçiriləcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, Seçki Məcəlləsinin 8.2-ci maddəsinə əsasən, səsvermə günü seçki keçirilən ərazidə iş günü hesab olunmur.

Bu, hər bir vətəndaşın səsvermə hüququndan istifadə etməsi və seçkilərdə iştirakını təmin etmək məqsədini daşıyır.



Ona görə də 29 yanvar qeyri-iş günü olacaq.

Sevinc İbrahimzadə / Metbuat.az



