Ulduz futbolçu ​“Fənərbaxça” ilə müqavilə imzaladı - Detallar

“Fənərbaxça” klubu Anderson Taliska ilə 1,5 illik müqavilə imzalandığını açıqlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə klubun sosial media hesabında məlumat paylaşılıb. Paylaşımda Taliksa salamlanıb. Paylaşımda futbolçunun müqavilə imzaladığı foto əks olunub. Açıqlamada, “Yeni evinizə xoş gəlmisiniz, Taliska. Klubumuz ulduz futbolçu Anderson Taliska ilə bir il yarımlıq müqavilə imzaladı. Taliskanı yeni evində salamlayırıq. Ona “Fənərbaxça” forması ilə çempionluqlar qazandıran uğurlu karyera arzulayırıq” - deyə bildirilib.

Qeyd edək ki, Anderson Taliska ötən gün Türkiyəyə gəlib. Taliskanı hava limanında “Fənərbaxça”nın idman direktoru Mario Branko və azarkeşlər qarşılayıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.