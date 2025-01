ADA və UNEC niyə həmin siyahıda yoxdur? - AÇIQLAMA

Xəbər verdiyimiz kimi, dünyanın ən nüfuzlu reytinqlərindən biri hesab olunan “Şanxay reytinqi” tərəfindən “Akademik Fənlərin Qlobal Reytinqi” dərc olunub. Azərbaycan ilk dəfə sözügedən reytinqdə riyaziyyat fənni üzrə 2 universitetlə təmsil olunur. Bakı Dövlət Universiteti reytinqdə 401-500-cü, Azərbaycan Universiteti isə 301-400-cü pillələr arasında yer alıb.

Maraqlıdır, nə üçün digər nüfuzlu universitetlərimiz - ADA, UNEC və s. bu siyahıya daxil ola bilməyib?

Mövzu ilə əlaqədar təhsil eksperti Rizvan Fikrətoğlu Metbuat.az-a açıqlamasında bildirib ki, müxtəlif reytinq cədvəlləri, siyahıları var və son vaxtlar bizim universitetlər də bütün bu reytinq siyahılarına daxil olmaq istəyirlər:

“Burada ilk 100-lük, 500-lük, hətta top10-luqlar da var. Təbii ki, reytinq siyahısına daxil olmaq üçün müxtəlif şərtlər var. Hər şey ondan başlayır ki, məlumatlar bazaya düzgün daxil olsun. Bazaya məlumatların daxil edilməsi dedikdə universitetdə oxuyan əcnəbi tələbələrin və müəllimlərin sayı, tələbə kontingentinə uyğun olaraq müəllim-professor heyəti, onların elmi dərəcələri, beynəlxalq jurnallarda universitetdə çalışan müəllimlərin məqalələrinin çoxluğu, bizim alimlərə edilən istinad sayı və digər göstəricilər önəm daşıyır.

Bundan başqa, universitet kampusunun olmasının burada rolu var, təəssüf ki, bizdə kampus problemi hələ də mövcuddur. Hətta universitetin öz imkanlarına, yataqxanasına və s. belə bəzən nəzər salınır. Həmçinin məzunların iş tapma imkanı, təhsil müəssisənin əmək bazarı ilə uyğunluğu da diqqətdə saxlanılır. Göstəricilər nə qədər yüksək olarsa, universitetin reytinqdə yuxarı irəliləməsinə şərait yaradır”.

Ekspertin sözlərinə görə, Azərbaycan universitetlərinin reytinqə qoşulmasının üstünlüyü odur ki, ölkə daxilində universitet arasında rəqabət yaranıb.O bildirib ki, bu, bizə çox şeylər qazandırır. Özümüzü Türkiyə, digər dünya universitetləri ilə müqayisə edirik, rəqabət aparırıq.

R.Fikrətoğlu “Şanxay reytinqi”nə güclü universitetlərin daxil olduğunu qeyd edib:

“ADA, UNEC burada yer almayıbsa, başqa reytinqlərdə yer alırlar. Hər bir halda bizim universitetlər reytinq cədvəllərində zaman-zaman yer alırlar və bu da beynəlxalq rəqabət mühiti formalaşdırır. Əsas odur ki, təşəbbüs var”.

Sevinc İbrahimzadə / Metbuat.az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.