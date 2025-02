Əhalinin banklara nə qədər kredit borcu var?

Bu ilin yanvarın 1-nə Azərbaycanda bankların istehlak kreditlərinin həcmi 8,4 milyard manat təşkil edib.

Metbuat.az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, bu, bir ay əvvələ nisbətən 22,1 milyon manat və ya 0,3%, 2024-cü ilin əvvəli ilə müqayisədə isə 1,5 milyard manat və ya 21,7% çoxdur.

Bu o deməkdir ki, Azərbaycanda əhalinin banklara olan borcunun həcmi son bir ayda 22,1 milyon manat (0,3%), son bir ildə isə 1,5 milyard manat (21,7%) artıb.

Bundan başqa, hesabat dövründə bankların ipoteka kreditlərinin həcmi 4,2 milyard manat təşkil edib ki, bu da aylıq müqayisədə 46,9 milyon manat və ya 1,1%, 2024-cü ilin əvvlinə nisbətən isə 616,3 milyon manat və ya 17% çoxdur.

Qeyd edək ki, bu ilin yanvarın 1-nə Azərbaycanda bankların kredit portfeli 0,4% və ya 109,5 milyon manat artaraq 27,5 milyard manat olub.

Kredit portfelinin strukturu:

ı) biznes kreditləri – 53,8% (14,787.2 mln. manat);

ıı) istehlak kreditləri – 30,7% (8,445 mln. manat)

ııı) ipoteka kreditləri – 15,5% (4,245.5 mln. manat).

Ümumilikdə, 2024-cü ildə bankların kredit portfeli mütləq ifadədə 4,3 milyard manat (o cümlədən, biznes kreditləri 2,170.4 mln. manat, istehlak kreditləri 1,508 mln. manat, ipoteka kreditləri 616,4 mln. manat) artıb.

Cəmi kredit portfelində (BOKT-lar və kredit ittifaqları daxil olmaqla) vaxtı keçmiş kreditlərin payı əvvəlki ilin müvafiq dövrünə nəzərən 0,3 faiz bəndi azalaraq 1,5% təşkil edib.

