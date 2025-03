Dünən axşam saatlarında Yevlax rayonunda bədbəxt hadisə baş verib.

Metbuat.az Qafqazinfo-ya istinadən xəbər verir ki, saat 18 radələrində Yevlax şəhərindəki internat məktəbinin hasarı gənc qızın üzərinə aşıb.

Nəticədə 2005-ci il təvəllüdlü Nərmin Rafiq qızı Hüseynova ağır xəsarətlərlə xəstəxanaya çatdırılıb. Lakin onun həyatını xilas etmək mümkün olmayıb.

Faktla bağlı araşdırmalar aparılır.

