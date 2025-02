Yaşar Kələntərli qəfil vəfat etdi - FOTO

ƏHD Partiyasının baş katibi Yaşar Kələntərli vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə APA-ya ƏHD Partiyası sədrinin müavini Niyaməddin Orduxanlı məlumat verib. O bildirib ki, Yaşar Kələntərli dünən axşam saatlarında öz evində vəfat edib.

Onun ürək tutmasından vəfat etdiyi qeyd olunur.

Yaşar Kələntərli bu gün Fatmayi məzarlığında dəfn edilib.

Qeyd edək ki, Yaşar Kələntərli milli azadlıq hərəkatının iştirakçısı olub. O, daha sonra fəaliyyətini AXCP-də davam etdirib.

Yaşar Kələntərli daha sonra BAXCP sədrinin təşkilat məsələləri üzrə müavini, partiyada ad dəyişikliyindən sonra isə ƏHD Partiyasının baş katibi kimi fəaliyyət göstərib.

