İran Prezidenti Məsud Pezeşkian Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi Hikmət Hacıyevi qəbul edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycanın İrandakı səfirliyi “X” hesabında məlumat yayıb.

Görüşdə H.Hacıyev Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin səmimi salamlarını və ölkəmizə səfərə dəvətini İran Prezidentinə çatdırıb.

İran Prezidenti salamlara, dəvətə görə təşəkkürünü bildirib və onun da səmimi salamlarını Prezident İlham Əliyevə çatdırılmasını xahiş edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.