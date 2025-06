"Samsung"un yeni "Galaxy S26" modelində sürpriz dəyişiklik

"Google"un hazırladığı "Gemini" süni intellekt assistenti "Android" telefonlarda standart AI xidməti kimi istifadə olunur və uzun müddətdir "Samsung" cihazlarında da aktiv fəaliyyət göstərir. Lakin texnologiya dünyasında "Samsung" və "Google" arasındakı bu əməkdaşlığın yaxın zamanda dəyişə biləcəyinə dair güclü əlamətlər meydana çıxıb. Belə ki, "Samsung" şirkəti "Galaxy S26" seriyası üçün "Perplexity AI" ilə əməkdaşlıq müqaviləsi bağlamağa hazırlaşır. Bu tərəfdaşlığın "Google Gemini"nin mövqeyinə necə təsir edəcəyi maraqla gözlənir.

Metbuat.az xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, iki şirkət arasında razılaşma reallaşarsa, "Perplexity"nin AI assistenti "Samsung"un 2026-cı ilin əvvəlində bazara çıxaracağı "Galaxy S26" seriyasında standart xidmət kimi istifadə ediləcək.

"Samsung"un yeni tərəfdaşlığı yalnız "Perplexity"nin AI assistentini cihazlara inteqrasiya etməklə məhdudlaşmayacaq. "Perplexity" tətbiqi "Galaxy" telefonlarına əvvəlcədən yüklənmiş halda gələcək və bəzi xüsusiyyətləri "Samsung Internet" brauzerinə daxil ediləcək. Bundan əlavə, texnologiyanın "Samsung"un mövcud assistenti "Bixby"yə inteqrasiya edilməsi ehtimalı da mövcuddur.

"Samsung" və "Google" arasındakı mövcud əməkdaşlıq bu inkişaflarla sual işarələri yaradır. "Perplexity"nin "Galaxy S26" seriyasının standart assistenti olması halında "Google"un "Gemini AI"sinin üstünlüyü azala bilər. Lakin istifadəçilər müxtəlif AI assistentləri arasında seçim etmək imkanına sahib olmağa davam edəcək.

"Samsung"un "Perplexity" ilə razılaşmasının bu il rəsmi elan edilməsi gözlənilir.

