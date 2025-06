Rusiyanın Bryansk vilayətinin Vıqoniçski rayonunda baş verən qatar faciəsi ilə bağlı matəm elan edilib.

Metbuat.az TASS-a istinadənxəbər verir ki, baş vermiş faciəli hadisələrlə əlaqədar iyunun 2, 3 və 4-ü matəm günləri elan edilib.

Qeyd edək ki, Bryansk vilayətinin Vyqoniçski rayonunda körpü dayaqlarının partladılması nəticəsində 7 nəfər həyatını itirib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.