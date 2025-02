Milli Aviasiya Akademiyasının dördüncü kurs tələbəsi Sultan Sultanlı vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə onun yaxınları Oxu.az-a bildirib.

Tələbənin hansı səbəbdən ölməsi məlum deyil.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.