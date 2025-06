Xeyli gəlir əldə edəcək 5 bürc - Maddi sıxıntılar geridə qaldı

Bu həftə ulduzlar dörd bürc işarəsinə üstünlük verərək, onlar üçün maliyyə uğuruna yol açır.

Metbuat.az Lent.az-a istinadən xəbər verir ki, bəziləri üçün bu, çoxdan gözlənilən bonus almaq şansı, digərləri üçün isə sərfəli təkliflər və qeyri-standart həllər sayəsində gəliri artırmaq imkanı olacaq. Əsas şansı əldən verməmək və dəyişikliyə hazır olmaqdır.

Əkizlər

Əkizlər sabitlik və maliyyə nəzarəti dövrünə qədəm qoyur. Əvvəllər qeyri-müəyyən görünən vəziyyət aydınlaşmağa başlayacaq və bununla da konkret təkliflər ortaya çıxacaq.

Mümkündür:

* uğurlu danışıqlar;

* uğurlu sövdələşmələr;

* yaxşı gəlirlə əlavə iş.

Ayıq-sayıq olmaq vacibdir: təkliflər gözlənilmədən gələcək. Səmərəliliyiniz qazancınızı artırmağın açarı olacaq.

Qız bürcü

Qız bürclərini məhsuldar həftə gözləyir, xüsusən də dəqiq planlaşdırmağa öyrəşmisinizsə. Bu zaman:

* siz uğurla investisiya edə bilərsiniz;

* büdcənizi və hesablamalarınızı aparmağa dəyər;

* bonuslar, maaş artımları və ya təsadüfi, lakin qiymətli mükafat ehtimalı var.

Praktik yanaşmanız və təfərrüata diqqət yetirməyiniz, hətta əhəmiyyətsiz görünən hallardan da qazanc əldə etməyə kömək edəcək.

Oğlaq

Oğlaqlar gecikmədən istifadə edilməli fürsətlərə sahib olacaqlar. Pul mütləq dərhal gəlməyəcək, lakin:

* yeni layihələr və faydalı əlaqələr yaranacaq;

* gələcəkdə böyük dividendlər gətirəcək təkliflər gələcək;

* uzun müddətdir üzərində düşündüyünüz planlar həyata keçirilməyə başlayacaq.

Ardıcıl və inamla hərəkət edin - hətta kiçik addımlar da indi ciddi inkişafın başlanğıcına çevriləcək.

Balıqlar

Balıqlar üçün maliyyə artımı gözlənilməz istiqamətdən gələcək. Ulduzlar intuisiyanıza

qulaq asmağı və qeyri-ənənəvi yanaşmalardan qorxmamağı məsləhət görür.

Mümkündür:

* köhnə borcun ödənilməsi;

* əvvəl başlanmış layihənin fayda ilə başa çatdırılması;

* yaradıcılıq və ya emosiyalarla bağlı gözlənilməz təklif.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.