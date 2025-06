​“WhatsApp”a gizli nömrə funksiyası gəldi - Təkcə ad olacaq

“WhatsApp” maraqlı yenilik üzərində işləyir.

Metbuat.az xəbər verir ki, yenilik nömrənin söhbətlərdə gizlədilməsi ilə bağlıdır. Bildirilir ki, istifadəçilər bəzən nömrələrini yad adamlarla bölüşmək istəmir. Yeni funksiya məhz bu problemi aradan qaldıracaq. Yeniliyə əsasən istifadəçilər telefon nömrələrini açıqlamadan əlaqə qura biləcəklər. Bu halda istifadəçinin adınını müşahidə etmək mümkün olacaq. Telefon nömrəsi əvəzinə yalnız istifadəçi adı paylaşılan zaman digər istifadəçi nömrəni müşahidə edə bilməyəcək. İstifadəçi adını dəyişmək istəyəndə əlaqə siyahısındakı hər kəs bunu biləcək.

