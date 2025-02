Amerikalı sahbkar İlon Mask ABŞ-ın USAİD-i sonu gəlməli olan cinayətkar təşkilat adlandırıb.

Axar.az xəbər verir ki, bu barədə o, X sosial şəbəkəsindəki hesabında yazıb.

"USAİD cinayətkar təşkilatdır. Onun məhv olmaq vaxtı gəlib çatıb", - deyə o bildirib.

Ayrı bir paylaşımında o, agentliyi ABŞ-yə nifrət edən radikal solçu marksistlərin ilan yuvası adlandırıb.

