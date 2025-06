"Microsoft"un qurucusu Bill Qeytsin sərvətinin əsas hissəsi Afrikaya humanitar yardıma sərf olunacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, bu barədə Efiopiyanın paytaxtı Əddis-Əbəbədəki çıxışı zamanı bildirib.

O bildirib ki, bu maliyyənin əsas hissəsi Afrikadakı problemlərin həllinə kömək etmək üçün xərclənəcək. Pul Bill və Melinda Qeyts Fondu vasitəsilə çatdırılacaq.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.