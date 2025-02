Turabinin əxlaqsız mahnısı bloklandı

Türkiyədə sosial mediada tənqidlərə səbəb olan Turabinin mahnısı bloklanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Ailə və Sosial Xidmətlər Nazirliyi Turabinin mahnısının qadağan edilməsi ilə bağlı müraciət edib. Bildirilir ki, nazirlik mahnıda əxlaqsız ifadələrin olduğunu əsas gətirərək, videonun yayımdan çıxarılması üçün girişə qadağa qoyulmasını tələb edib. Məhkəmə bundan sonra mahnını qadağa edib. Məlumata görə, “Survivor” yarışmasında çempion olandan sonra məşhurlaşan Turabinin mahnı və klipində ictimai əxlaqı alçaldan və qadını alçaldan ifadələrin olduğu bildirilir. Bu, ictimai etiraza səbəb olub.

