Zelenskinin nüvə silahı tələb etməsinə Kremldən reaksiya

Kreml sözçüsü Dmitri Peskov Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenskinin ölkənin təhlükəsizliyini təmin etmək üçün Qərbin Kiyevə nüvə silahı verməli olduğu barədə sözlərinə münasibət bildirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, o bildirib ki, bu cür bəyanatlar absurddur. Peskovun sözlərinə görə, Avropada bu fikrin nə qədər absurd və təhlükəli olduğunu anlayan siyasətçilər var. Dmitri Peskov Rusiyanın Kiyevlə danışıqlara açıq olduğunu da ifadə edib. O, "Prezident Vladimir Putinin dəfələrlə ifadə etdiyi kimi cənab Zelenskinin legitimliyi baxımından ciddi hüquqi problemləri var, lakin buna baxmayaraq, Rusiya danışıqlara açıq qalır", - deyə bildirib.

Zelenskinin danışıqlara hazır olması ilə bağlı sözlərinə toxunan Peskov deyib ki, danışıqlara hazır olmaq istəyə və iradəyə əsaslanmalıdır, lakin Zelenski bu cür danışıqlara yönəlik qadağaya tab gətirə bilməz. Ona görə də bu bəyanatı boş söhbətdən başqa bir şey kimi qəbul etmək mümkün deyil.

