Xəbər verdiyimiz kimi, Ağcabədidə 17 yaşlı yeniyetmə, 2008-ci il təvəllüdlü Həsənov Adil Əkbər oğlu kanalda batıb.

Metbuat.az tns.az-a istinadən xəbər verir ki, Adil Həsənov evli olub.

Onun 4 ay əvvəl ailə qurduğu bildirilir.

