Abşeron İH-nin önündə niyə piyada səkisi yoxdur? - FOTO

Abşeron rayon İcra hakimiyyətinin qarşısında piyada səkisi yoxdur. İcra hakimiyyətinin hasarı yola kimi çəkilib. Hasarın önündən keçən piyadalar asfaltın kənarı ilə hərəkət edirlər ki, bu da onların həyatları üçün təhlükə yaradır.

Bəs sözügedən ərazidə niyə piyada səkisi salınmır?

Abşeron rayon İcra Hakimiyyətinin Mətbuat Xidmətindən Metbuat.az-ın sorğusuna cavab olaraq bildirilib ki, yolun qarşı tərəfində piyada səkisi var. Rayon İcra Hakimiyyətinin binasının qarşısında isə piyada səkisinin salınması texniki cəhətdən mümkün deyil:

"Çünki piyada səkisi salınarsa, yol daralacaqdır. Bu küçədə avtomobillərin intensiv axını olduğundan yolun daraldılması məqsədəmüvafiq hesab olunmur", - deyə məlumatda qeyd edilib.

Sevinc İbrahimzadə / Metbuat.az



