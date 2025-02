Rusiya-Ukrayna münaqişəsi başlayandan Avropanın Kiyevə yardımlarının həcmi açıqlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Avropa Komissiyasının Prezidenti Ursula von der Leyen deyib.

O qeyd edib ki, 2022-ci ilin fevralından indiyədək Avropanın Ukraynaya yardımlarının həcmi 135 milyard avro olub.

