Aktyor Azər Baxşəliyevin xanımı Nigar Baxşəliyeva həyat yoldaşının vəfatından sonra ilk dəfə danışıb.

Metbuat.az Olay.az-a istinadən xəbər verir ki, aktyor Elşən Orucovun “5 üz” verilişinin növbəti buraxılışı A. Baxşəliyevə həsr olunub. Dostlarının və yaxınlarının Azərlə bağlı xatirələrini bölüşdüyü buraxılışda xanımı N. Baxşəliyeva da yer alıb.

Verilişin sözügedən bölümü 15 fevral 20:00-da efirə gedəcək.

