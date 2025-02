UEFA Avropa Liqasında pley-off mərhələsinin cavab oyununda “Qalatasaray” “Alkmaar”ı qəbul edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, “Qalatasaray” 1:4 hesablı görüşün revanşında rəqibi ilə bacarmayıb. Qarşılaşma 2:2 hesablı bərabərliklə nəticələnib.

Bununla da, "Qalatasaray" Avropa Liqası ilə vidalaşıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.