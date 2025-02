Bu ərazilərə qar yağır - FAKTİKİ HAVA

Fevralın 23-ü saat 15:00-a olan məlumata əsasən hazırda ölkə ərazisinin bəzi yerlərində qarlı və şaxtalı hava şəraiti davam edir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Milli Hidrometeorologiya Xidməti məlumat yayıb.

Belə ki, Bakıda və Abşeron yarımadasında, Laçın, Qubadlı, Kəlbəcər, Şuşa, Xankəndi, Xocalı, Naxçıvan, Şahbuz, Sədərək, Daşkəsən, Gədəbəy, Göygöl, Gəncə, Şəmkir, Tovuz, Ağstafa, Balakən, Zaqatala, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Şamaxı, Qobustan, Altıağac, Şabran, Quba, Xaçmaz, Xaltan, Şahdağ, Xınalıq, Tərtər, Bərdə, Mingəçevir, Yevlax, Göyçay, Zərdab, Beyləqan, Kürdəmir, Sabirabad, Cəfərxan, Hacıqabul, Neftçala, Biləsuvar, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara, Ağdamda qar yağır.

Havanın temperaturu Bakıda və Abşeron yarımadasında, o cümlədən Aran rayonlarında 2, Naxçıvan MR-da 7, dağlıq rayonlarda 11, yüksək dağlıq ərazilərdə 17 dərəcəyədək şaxta qeydə alınıb.

