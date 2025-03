Bolqarıstan Xarici İşlər Nazirliyi ölkənin Milli Azadlıq Günü münasibətilə təbriklərinə görə Azərbaycana minnətdarlığını bildirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə nazirliyin mətbuat xidməti “X” sosial şəbəkəsində məlumat yayıb.

Qeyd edək ki, bu gün səhər Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi sosial şəbəkə hesabında Bolqarıstanı milli bayramı münasibətilə təbrik edib.

