Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova “Şərəf” ordeni ilə təltif edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Prezident İlham Əliyev bununla bağlı Sərəncam imzalayıb.

Sərəncamla spiker Azərbaycanın ictimai-siyasi həyatında böyük xidmətlərinə görə mükafata layiq görülüb.

Qeyd edək ki, bu gün S.Qafarovanın 70 yaşı tamam olur.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.