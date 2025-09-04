Simonyan Japarovla sülh sazişini müzakirə etdi

Qırğızıstanda rəsmi səfərdə olan Ermənistan parlamentinin sədri Alen Simonyan bu ölkənin Prezidenti Sadır Japarov ilə görüşüb.
Metbuat.az xəbər verir ki, Qırğızıstan lideri Ermənistan və Azərbaycan arasında sülh prosesinə toxunaraq, Vaşinqtonda keçirilən görüşü və onun nəticəsində bəyannamənin imzalanması və sülh sazişinin paraflanmasını alqışlayıb.
Həmsöhbətlərin müzakirələrində iki ölkənin beynəlxalq strukturlarda əməkdaşlığı ilə bağlı müxtəlif məsələlər, eləcə də ikitərəfli gündəm müzakirə edilib.