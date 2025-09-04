Qərbi Azərbaycan İcması ilə bağlı bu iddia əsassızdır - Sədr

Ermənistan və Azərbaycan arasında sülh prosesinin irəliləməsi fonunda Qərbi Azərbaycan İcmasının adının dəyişdiriləcəyi ilə bağlı iddialar gündəmə gəlib.
Qərbi Azərbaycan İcmasının sədri, deputat Əziz Ələkbərli Metbuat.az-a açıqlamasında bu məsələyə aydınlıq gətirib.
O bildirib ki, Qərbi Azərbaycan İcması sıradan bir təşkilat deyil, son 200 ildə ata-baba yurdlarından, doğma ocaqlarından qovulmuş, deportasiya, soyqırımı və etnik təmizləmələrə məruz qalmış insanların, onların varislərinin könüllü ictimai birliyidir, tarixi ədalətin bərpası üçün çalışan bir təşkilatdır:
“Bizim bütün fəaliyyətimiz beynəlxalq hüquqa və tarixi ədalətə söykənir. İcma heç vaxt Ermənistanın suverenliyinə, ərazi bütövlüyünə qarşı çıxmayıb. Əksinə, biz doğma yurdlarımıza qayıdıb, bu ölkənin tamhüquqlu vətəndaşları kimi həyatımıza davam etmək istəyirik”.
Ə.Ələkbərli icmanın adının dəyişdiriləcəyi ilə bağlı müzakirələrin mövcudluğu fikri ilə qətiyyən razı olmadığını deyib:
“Belə bir müzakirə yoxdur və ola da bilməz. Qərbi Azərbaycan ərazisi bizim tarixi torpaqlarımızdır, tarix boyu həmin ərazilərdə bizim soydaşlarımız yaşayıblar. Tarixdən az-çox məlumatı olan hər kəs bunu təsdiq edə bilər. O torpaqların tarixi orada ilk erməni dövlətinin mövcud olduğu son 107 illə məhdudlaşmır, bu ərazilərin beş min illik türk tarixi var. 1987-1991-ci illərdəki sonuncu deportasiya isə Qarabağ münaqişəsinin tərkib hissəsi kimi baş verib və bu münaqişənin sona çatması ilə bağlı onun nəticələri də aradan qaldırılmaqdadır. O cümlədən, bütün qaçqın və məcburi köçkünlərin öz doğma evlərinə qayıtmaq hüququ tanınmalıdır. Bu, milliyyətindən asılı olmayaraq, müharibə nəticəsində zərər çəkmiş bütün insanların maraqlarına uyğundur, beynəlxalq konvensiyalarda təsbit olunmuş insan hüquqlarının, qayıdış hüququnun təmin edilməsinə yönəlmiş məsələdir”.
Deputat qeyd edib ki, Qərbi Azərbaycan İcması olaraq, Azərbaycan və Ermənistan arasındakı hazırkı normallaşma prosesini alqışlayır və bu istiqamətdə hər iki ölkənin rəhbərlərinin səylərini dəstəkləyirlər.
Sevinc İbrahimzadə / Metbuat.az