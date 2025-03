Prezident onları təltif etdi - ADLAR

Dövlət Miqrasiya Xidmətinin (DMX) əməkdaşları “Miqrasiya orqanlarında qulluqda fərqlənməyə görə” medalı ilə təltif edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Prezident İlham Əliyev bununla bağlı Sərəncam imzalayıb.

Sərəncamla xidməti vəzifələrini yerinə yetirərkən fərqləndiklərinə görə DMX-nin aşağıdakı əməkdaşları təltif edilib:

Babayev Toğrul Cavanşir oğlu

Cabbarova Könül Şamil qızı

Əsgərov Nəbi Allahverdi oğlu

Fətəliyev Sahil Əli oğlu

Həsənov Cahandar Vidadi oğlu

Musayev Səbuhi Əbülfət oğlu

Mustafayev Şəhriyar Elman oğlu

Orucov Vüsal Ramiz oğlu.

