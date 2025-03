Gəncədə bir-birinə bitişik ikimərtəbəli evlərdə yanğın başlayıb.

Metbuat.az APA-ya istinadən xəbər verir ki, hadisə şəhər ərazisində qeydə alınıb.

Dərhal əraziyə FHN-nin yanğınsöndürən birqadası cəlb olunub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.