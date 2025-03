Ronaldonun evində fövqəladə vəziyyət - Çölə çıxa bilmirlər

Kriştiano Ronaldo və Corcina Rodrigezin Ər-Riyaddakı yeni evi barədə bəzi iddialar dərc edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, uşaqlarının təhlükəsizliyindən narahat olduqları üçün yeni evə köçən cütlüyün yeni ünvanda gördüyü tədbirlər məlum olub. Məlumata görə, sosial media və süni intellektdən doğan təhlükələr Kriştiano Ronaldo və Corcina Rodrigez cütlüyünü narahat edir. İspaniya mətbuatında yer alan xəbərə görə, cütlük sosial mediada davamlı olaraq təhdidlər alır. Sosial mediada çox qorxulu mesajlar alan cütlüyün övladının üzünü bağlayaraq paylaşımlar etməyə başladığı bildirilib. Ronaldonun yeni evində mühafizəçilərin sayını da artırdığı bildirilir.

Bildirilib ki, Corcina Rodrigez uşaqlarını artıq ticarət mərkəzlərinə aparmır və tez-gəzintiyə çıxarmır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.