"Real"da Vinisius böhranı - Qərarını verdi

"Real Madrid"lə braziliyalı ulduzu Vinisius Junior arasında yeni müqavilə danışıqlarında fikir ayrılığı yaranıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, futbolçu illik maaşının 20-25 milyon avroya qədər artırılmasını tələb edib. Prezident Florentino Peres bu artımın komandadaxili maaş balansını poza biləcəyindən ehtiyat edir. İddialara görə, Vinisius Junior “Real”la razılığa gələ bilməsə də, Səudiyyə Ərəbistanı klublarının təklifini nəzərdən keçirə bilər. Səudiyyə Ərəbistanı klublarının Vinisius Juniora 5 il üçün 1 milyard avro maaş, “Real”a isə 300-400 milyon avro təklif etdiyi iddia edilir.

İddia edilir ki, Vinisius Səudiyyə Ərəbistanına qısamüddətli transfer ideyasına açıqdır. Müvafiq olaraq, o, Səudiyyə Ərəbistanında yüksək maaş almağı və daha sonra “Real Madrid”ə qayıtmağı planlaşdırır.

