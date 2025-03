Zaur Əliyevə yüksək vəzifə verildi

Goranboy Rayon İcra Hakimiyyətində yeni təyinat olub.

Metbuat.az banker.az-a istinadən xəbər verir ki, icra başçısı Məhərrəm Quliyevin sərəncamı ilə Əliyev Zaur Valeh oğlu Başçının müavini – Sosial-iqtisadi inkişafın təhlili və proqnozlaşdırılması şöbəsinin müdiri vəzifəsinə təyin edilib.

Qeyd edək ki, Əliyev Zaur Valeh oğlu 22 noyabr 1976-cı ildə Goranboy şəhərində dünyaya gəlib. O, Azərbaycan Texnologiya Universitetinin məzunudur, müxtəlif vəzifələrdə çalışıb.

Yeni təyinatından öncə, Goranboy Rayon İcra Hakimiyyəti başçısı aparatının Sosial-iqtisadi inkişafın təhlili və proqnozlaşdırılması şöbəsinin müdir müavini vəzifəsində işləyib.

