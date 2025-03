Ərdoğan Suriyada əldə olunan tarixi sazişdən danışdı

Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Suriya Müvəqqəti Hökuməti ilə “Suriya Demokratik Qüvvələri” arasında imzalanan sazişlə bağlı açıqlama verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, o bildirib ki, Türkiyə Suriyanın ərazi bütövlüyünə böyük əhəmiyyət verir. Ərdoğanın sözlərinə görə, Türkiyə tərəflər arasında əldə olunmuş razılaşmanın tam şəkildə həyata keçirilməsini istəyir.

Qeyd edək ki, Suriya Müvəqqəti Hökuməti PKK terror təşkilatının nəzdindəki “Suriya Demokratik Qüvvələri” ilə razılığa gəlib. İmzalanan saziş Suriyanın şimal-şərqində mülki və hərbi qurumların dövlət idarəsi altında birləşdirilməsini, atəşkəsin təmin edilməsini və bütün suriyalıların konstitusiya hüquqlarının təminatını nəzərdə tutur. Razılaşmaya görə, kürd icması Suriyanın ayrılmaz hissəsi kimi tanınacaq və onun konstitusiya hüquqları təmin ediləcək.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.