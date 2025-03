Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyi 50 nəfərin ölümü ilə nəticələnən Koçanidə konsert zamanı baş vermiş yanğınla bağlı Şimali Makedoniyaya başsağlığı verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə XİN məlumat yayıb.

“Şimali Makedoniya, Koçanidə onlarla insanın ölümünə yol açmış dəhşətli yanğın xəbərindən dərindən kədərləndik. Bu ürəkparçalayan itki ilə üzləşən hər kəsə ən səmimi başsağlığımızı bildirir və yaralananların tezliklə tam sağalmasını ümid edirik”, – XİN-in paylaşımında nəql edilib.

