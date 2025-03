Əli Əsədov yeni qərar imzaladı

"Gömrük yığımlarının məbləğləri"ndə dəyişiklik edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə müvafiq qərarı Baş nazir Əli Əsədov imzalayıb.

Sənədə əsasən, gömrük yığımlarına bir sıra əlavələr edilib.

Belə ki, aprelin 1-dən etibarən Azərbaycana gətirilən dəmirdən və ya aşqarlanmamış poladdan çubuqların 1 tonu üçün 150 manat, şüşə məmulatlarının 1 tonu üçün 100 manat, armaturlaşdırılmamış şüşələrin 1 tonu üçün 100 manat gömrük yığımı alınacaq.

Bu qərar 2025-ci il 1 aprel tarixindən qüvvəyə minir və 2026-cı il 1 yanvar tarixinədək qüvvədədir.

